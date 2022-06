Deulofeu-Napoli, Repubblica: azzurri affondano il colpo, Spalletti ha in mente tre ruoli per lui

Calciomercato Napoli. Giorni caldi per la trattativa Deulofeu-Napoli. L'attaccante dell'Udinese è in cima alle preferenze di mister Spalletti ma vanno limate ancora delle distanze con il club bianconero: tra le società ballano pochi milioni, mentre lo spagnolo ex Milan ha già dato il suo placet per indossare la maglia azzurra.

Deulofeu Napoli

Deulofeu Napoli ultimi aggiornamenti

La trattativa Deulofeu è pronta ad attraccare in porto, con i dettagli che vengono limati tra Napoli e Udinese. Spalletti considera lo spagnolo come un rinforzo perfetto per la sua rosa e come riporta Repubblica, ha già in mente dove collocarlo: