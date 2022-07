Deulofeu-Napoli, Gazzetta: domani lo spagnolo vuole capire se ci sono ancora margini per chiudere

Calciomercato Napoli. Le prossime 24 ore potrebbero essere decisive per la trattativa Deulofeu-Napoli. Nonostante le smentite di rito, l'attaccante dell'Udinese è ancora nel mirino degli azzurri ma non c'è accordo: tra le società ballano pochi milioni, mentre lo spagnolo ex Milan è in attesa.

Deulofeu

Deulofeu-Napoli, le ultime

Di Deulofeu al Napoli ha parlato anche la Gazzetta dello Sport, specificando come il giocatore spagnolo vuole risposte a stretto giro: