Deulofeu-Napoli affare in stand by? CorSport: ecco costa sta bloccando l'annuncio

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perchè l'affare Deulofeu è al momento in fase di stallo. Il Napoli deve prima vendere per liberare gli slot ed acquistare i calciatori idonei per rinforzare l'organico di Luciano Spalletti.

Affare Deulofeu-Napoli in stand by

