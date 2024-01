Dendoncker convocato per Lazio-Napoli? Cosa trapela da Castel Volturno

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport oggi sarà il primo giorno a Castel Volturno per il nuovo acquisto Dendoncker. Il belga si metterà subito al lavoro con Walter Mazzarri e squadra.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Ieri, tra l’altro, Dendoncker ha firmato il contratto dopo aver trascorso la giornata in albergo, lontano dal centro sportivo di Castel Volturno: definito l’accordo sia con lui sia con l’Aston Villa, che lo cede in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni. Oggi farà il suo esordio in campo e si rifletterà anche sull’opportunità di convocarlo immediatamente per la trasferta di domenica all’Olimpico con la Lazio".