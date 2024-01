Dendoncker atteso oggi in Italia: colpo a sorpresa chiuso in poche ore dal Napoli

Calciomercato Napoli - Oggi l'arrivo di Dendoncker in Italia per le visite mediche e la firma con il Napoli. Un colpo a sorpresa da parte della società di Aurelio De Laurentiis che ha chiuso il colpo in poco tempo.

Dendoncker: visite e firma col Napoli

Nuovo acquisto per il Napoli con Dendoncker che arriva per il centrocampo, ma è capace di giocare anche in difesa. Questo quanto scrive Il Mattino: