Demme torna in campo? Buone notizie per il tedesco del Napoli, le ultime sui tempi di rientro

Ultime notizie Napoli - Ore 20.45, domenica 26 settembre, stadio «Maradona». Diego Demme torna in campo? Il Corriere dello Sport racconta le ultime novità sul centrocampista tedesco del Napoli.

"In un’amichevole in ritiro con la Pro Vercelli, in un scontro fortuito come ce ne sono tanti senza conseguenza, Diego Demme ha posto la propria firma sulle cartelle cliniche e ha dovuto fare un salto, anche lui, a Villa Stuart dal professor Mariani, dove il 28 luglio sono stati previsti due mesi per rialzarsi dopo la «rottura/avulsione del collaterale mediale destro».

E gli è andata persino bene. Pensate un po' se fosse andata male. Il Napoli ha cominciato senza avere un regista, o un play, chiamatelo come volete, che è andato ad aggiungersi in infermeria al proprio centravanti e al fluidificante"