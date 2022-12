Demme-Salernitana, Gazzetta: i granata chiedono al Napoli di contribuire sull'ingaggio

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'affare tra Salernitana ed il Napoli per il cartellino di Diego Demme:

"L’interessamento della Salernitana c’è per Diego Demme e la contemporanea presenza ad Antalya dei granata e del Napoli ha facilitato il contatto fra i direttori sportivi Morgan De Sanctis e Cristiano Giuntoli, che si sono incontrati. Nessun accordo, anche perché prima va sondata anche la disponibilità del mediano tedesco, che finora in azzurro non ha trovato molti spazi. La Salernitana vorrebbe una collaborazione sullo stipendio del Napoli, ma ancora è presto per definire"