Demme e Meret ko: il tedesco può riposare col Verona, per il portiere i tempi di rientro non saranno lunghi

Da domani lo staff medico del Napoli monitorerà anche le condizioni di Insigne, che ha accusato un problema muscolare, ma soprattutto di Demme e Meret come racconta Cronache di Napoli.

“Il centrocampista ha subito un trauma contusivo al ginocchio e per lui potrebbe prevalere la linea della prudenza, con un eventuale riposo a Verona per essere poi al top al Nou Camp. Da monitorare anche le condizioni di Meret: solo nei prossimi giorni si valuteranno i suoi tempi di rientro, che comunque non saranno lunghi. Soffre dei postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui”