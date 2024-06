Calciomercato Napoli - Il Napoli punta Buongiorno o altri due ex calciatori della Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport:

Il Napoli non ha mai smesso di seguire Merih Demiral, ex Juve, anni 26, oggi all’Al-Ahli, così come resta nel mirino un altro giocatore che piaceva già a gennaio. E anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Arthur Theate, anni 24, ex Bologna oggi al Rennes, in Ligue 1. Se non arriva Buongiorno pronto l'assalto a uno di loro.