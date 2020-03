Dalla Juventus al club dei dilettanti: il decreto salva sport fa slittare i versamenti fiscali! Coronavirus, possibilità di integrazione salariare per chi costretto a smettere di lavorare

"I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione": questo parte del nuovo decreto emanato dal Consiglio dei ministri in merito all'emergenza Coronavirus.

Nuovo decreto emenato dal Consiglio dei ministri: stavolta è citato anche il mondo dello sport. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de la Repubblica ed evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Un piccolo passo, ma che potrebbe aiutare qualche società più piccola ad arrivare almeno alla fine della stagione. Certo da solo non basterà, ma il decreto del Consiglio dei ministri che ha riconosciuto lo stato di crisi del calcio italiano, offrirà un piccolo slittamento per tutte le società – dalla Juve all’ultima dei dilettanti – per il versamento degli adempimenti fiscali e contributivi. Chi sceglierà questa seconda possibilità potrà usufruire di 5 rate mensili a partire da giugno. Nel decreto, anche la possibilità di integrazioni salariali per i dipendenti di società che abbiano ridotto l’attività a causa del Covid-19: potrebbero fare richiesta anche le società di calcio, magari a livello più basso, e potrebbe riguardare anche i contratti di calciatori professionisti. Ma sul tema il decreto potrebbe essere integrato".