De Rossi racconta: "Ho avuto paura, mi sono alzato dalla sedia e ho avuto un mancamento. Sentivo tutto ovattato, mi fischiavano le orecchie"

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune parole rilasciate da Daniele De Rossi, attualmente ricoverato allo Spallanzani per Covid: "Avevo troppi sintomi che non andavano via, anzi peggioravano - ha detto -. Poi mi sono alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normalmente, e ho avuto un mezzo mancamento, mi fischiavano le orecchie. Sentivo tutto ovattato, ho mezzo barcollato e mi sono messo paura, chiedendo di fare un controllo. Ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo ma ce l’ho, era meglio non averla. E soprattutto mi hanno detto che se non fossi venuto.... Non è uno stadio al limite, ma neanche un Covid da curare a domicilio"