De Paul-Fofana, Il Mattino: il Napoli ci lavora, ma l'Udinese chiede tanto. Più semplice un'altra pista estiva

Calciomercato Napoli - Udinese-Napoli si gioca sabato pomeriggio alla Dacia Arena, ma non sarà solo l'occasione per vedere se la squadra di Ancelotti è davvero pronta a uscire da questo difficile momento di crisi.

Come riporta Il Mattino:

"Rodrigo De Paul, uno che al Napoli e a Carlo Ancelotti è sempre molto piaciuto, costa 25 milioni di euro, non meno, e da qui a gennaio c'è tutto il tempo per intavolare una trattativa giusta per limare le eventuali distanze tra domanda e offerta. Discorso a parte, poi, quello che merita Seko Fofana, per portarlo via basterebbero circa 10 milioni, visto anche che l'Udinese lo ha preso nel 2016 dalle giovanili del Manchester City per appena 3,5. Obiettivo a lungo termine, invece, Sofyan Amrabat, vera e propria sorpresa di questo inizio di campionato. Anche lui costa circa 10 milioni di euro, ma a differenza dei due giocatori dell'Udinese non potrebbe trasferirsi a gennaio visto che ha già giocato con due club dall'inizio della stagione (il Brugge e il Verona). Il Napoli, allora, sta lavorando per gettare basi solide sulle quali intavolare la trattativa a fine stagione".