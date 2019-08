CdM - Telefonate di De Laurentiis a Wanda Nara per Icardi. Il Napoli spera ancora in James

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’Atletico Madrid è bloccato, non può muoversi fino a quando non riuscirà a cedere almeno uno tra Correa e Kalinic. Dagli ambienti del madridismo filtra grande disagio all’ipotesi di vendere James ai colchoneros, Mendes ha intuito l’atmosfera e sta lavorando in chiave Atletico per Rodrigo del Valencia. Un indizio che trasmette fiducia alla strategia dell’attesa del Napoli, che vorrebbe James Rodriguez in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter

L’arrivo di Lozano potrebbe mandare Verdi verso Torino, l’altro rinforzo in attacco libererebbe Ounas, il Lille è sempre favorito ma il Cagliari è sempre vigile. Sul rinnovo di Milik (contratto in scadenza nel 2021) c’è distanza tra domanda e offerta, l’abbondanza in casa Juve trasmette speranza alle pretendenti per Icardi, così si spiegano le telefonate di De Laurentiis a Wanda Nara e di Ancelotti all’attaccante argentino. Nel mirino c’è anche lo svincolato Llorente, ma c’è la concorrenza del Manchester United.