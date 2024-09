De Laurentiis torna in scena dopo tempo: il motivo di questo suo lungo silenzio

Ultimissime Calcio Napoli, parola ad Aurelio De Laurentiis ieri. Il patron del club partenopeo si è pronunciato dopo un lungo silenzio durato tutta l’estate.

A spiegare il perché di questo rintanarsi è La Repubblica oggi in edicola:

Aurelio De Laurentiis si era tenuto finora in disparte e non aveva ancora mai fatto sentire la sua voce per due motivi: prendersi una pausa di riflessione dopo il disastro della scorsa stagione e lasciare la ribalta al tecnico pugliese, che oltre a pilotare la squadra dalla panchina ha anche l’abitudine ( da leader a 360 gradi) di avere voce in capito nelle strategie societarie.

Prima di partite per Los Angeles, però, il presidente ha fatto uno strappo alla regola e si è ripreso per un giorno la ribalta, rilanciando il suo progetto per acquistare lo stadio Maradona e realizzare il centro sportivo azzurro.