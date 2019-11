De Laurentiis torna in Italia! CorSport: sarà a Liverpool per la Champions, si concederà un attimo di pausa dopo il Milan

Nel calendario degli appuntamenti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, la prima data cerchiata in azzurro sta per domenica 24 novembre e la seconda, of course, come si dice da quelle parti, per mercoledì 27. Ma ci siamo, è un conto alla rovescia ch’è cominciato e che si concluderà nel week-end, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

De Laurentiis torna in Italia per seguire il Napoli