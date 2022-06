Malumore Napoli, Repubblica: ecco da dove nasce il malessere tifosi-De Laurentiis

Notizie Napoli calcio. Nella Napoli calcistica si respira sempre più un clima di pessimismo misto a delusione. Nonostante si arrivi da un campionato tutto sommato positivo, il modo in cui è sfumato il sogno Scudetto ha amareggiato gran parte della tifoseria. Il progetto di ridimensionamento dei conti voluto da De Laurentiis ha poi fatto il resto, generando ancor più astio e malumore nei tifosi Napoli.

De Laurentiis Napoli tifosi

De Laurentiis-tifosi Napoli, da dove nasce l'astio?

Un rapporto mai sereno tra ADL ed i supporters azzurri, andato via via peggiorando per colpa di alcune (troppe) uscite fuori luogo. L'edizione odierna di Repubblica ha svelato l'origine di questo rapporto ormai arrivato ai minimi storici: