De Laurentiis stanzia un budget altissimo per gennaio: il Napoli torna alla carica per Koopmeiners, la risposta dell'Atalanta

Calciomercato Napoli - Il Napoli tratta per quelli che possono essere i colpi del mercato di gennaio. Ci sono diversi nomi top come quello di Koopmeiners che piacciono visto che il presidente De Laurentiis, secondo Il Mattino, ha stanziato un budget altissimo da investire.

Ma non vanno escluse sorprese last minute. Per Koopmeiners, De Laurentiis è già tornato alla carica ma l'Atalanta non lo cede adesso e bisognerà quasi sicuramente aspettare l'estate per capire poi le scelte.