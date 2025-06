Cessioni Napoli, ci sono 11 nomi da piazzare prima di Dimaro: cascata di milioni per ADL

Calciomercato Napoli, c’è da lavorare non solo sul fronte entrate ma pure sul capitolo cessioni affinché svariati esuberi vengano piazzati prima del ritiro di Dimaro senza che si ritrovino tutti insieme in Trentino.

Calciomercato Napoli, tantissimi esuberi da piazzare: l'elenco

Si tratta ovvero di: Osimhen, Rafa Marin, Mazzocchi, Zerbin, Folorunsho, Cajuste, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Hasa e Zanoli. Una lista che vale una marea di milioni di euro ma con nomi difficili da inserire come contropartite nei vari affari in corso.

L’esempio pratico e recente è proprio Ngonge: il Napoli non vuole svenderlo dopo averlo pagato 22 milioni un anno fa ma al contempo il Torino per esempio non vuole inserirlo nell'operazione Milinkovic-Savic.