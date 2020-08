De Laurentiis al CorSport: "Osimhen grande intuizione di Giuntoli, ma abbiamo vissuto giorni d'inferno: ho trattato anche Jovic e Azmoun. Milik-Juve? Se lo pagano..."

Ultimissime Napoli - Lunga intervista rilasciata da Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24:

Osimhen ha richiesto tempo, tanto, e anche pazienza.

"È stata una grandissima intuizione di Giuntoli ed è l’attaccante con le caratteristiche che cercava Gattuso. Ho conosciuto Osimhen ed è un ragazzo straordinario ma confesso che abbiamo vissuto giorni di inferno. Avevamo discusso e trovato una certa affinità con i suoi manager, quando all’improvviso è cambiata la scena ed è arrivato un nuovo procuratore".

Non finga di non aver mai pensato ad Immobile. "Mi piace e anche tanto. Lo volevo già quando esplose a Pescara con Zeman, avrei preso volentieri lui con Verratti, insieme a Insigne che era già nostro. Certo, se dessi a Gattuso anche Immobile, ne sarebbe felice. Ma dovrei vendere i due-terzi dei nostri big, anche perché con il monte-ingaggi siamo arrivati a 150 milioni"

Il vostro mercato degli attaccanti è stato ampio...

"Ci siamo visti con Ramadani, c’era la possibilità di arrivare ad Azmoun o a Luka Jovic del Real Madrid. Ma quando s’è presentata questa possibilità..."

Ma Milik è sul mercato e lo vuole la Juventus...

"Se lo vogliono, è sufficiente pagarlo. Altrimenti resta qui e poi bisognerà guadagnarsi la considerazione dell’allenatore. Milik è sul mercato da sempre. È da quando lo conosco che gli chiedo di allungare il contratto, lui mi guarda e non risponde. Sembra una sfinge. Andrà via al miglior offerente, perché non farò sconti a nessuno".

Gattuso potrà vivere la sua prima stagione dall’inizio e dunque dare un’impronta personale al Napoli.

"È partito il suo ciclo, quello di un uomo vero e di ex calciatore vincente, che non ha voglia di rivincita, né economiche né sociali. Rinnovo? Se si troverà bene il matrimonio potrà continuare, se invece non si sentirà garantito, non vedo perché dovrei costringerlo a rimanere".