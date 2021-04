De Laurentiis in silenzio, Repubblica: beffa amara per il patron, addirittura in Lega ha avuto il microfono sempre spento!

Ultime notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis è tra i pochissimi a non aver preso la parola all’indomani della tempesta perfetta che ha dilaniato il mondo del calcio dopo l’annuncio della nascita della Superlega. Ne parla Repubblica.

"Non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche ed è rimasto sempre sulle sue anche nel corso dell’Assemblea straordinaria di Lega, ha continuato a restare impassibile durante la "conference call", limitandosi a seguire l’evoluzione degli eventi col microfono sempre spento, come se il suo ruolo fosse quello di un semplce spettatore. Per lui l’esclusione del Napoli rappresenterebbe invece una beffa doppiamente amara, visto che era stato tra i primissimi a ipotizzare la nascita di una nuova Superlega, di cui aveva cominciato a parlare già nell’ormai lontano 2015"