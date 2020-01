De Laurentiis ha fretta, spinge per i rinnovi di Milik e Zielinski. Tuttosport: i calciatori chiedono la rinuncia alla causa civile

Ultime calcio Napoli - Sul fronte delle uscite c’è da segnalare il contatto tra Ciciretti e l’Empoli. Per evitare altri casi come quelli di Mertens e Callejon, ora il presidente De Laurentiis sta facendo pressing sui due polacchi Zielinski e Milik, che hanno l’accordo fino al 2021.

Secondo quanto riporta Raffaele Auriemma su Tuttosport:

"Bartolomiej Bolek, agente del centrocampista, è ormai ad un passo dalla firma per il rinnovo dell’accordo (5 anni a tre milioni annui compresi i bonus) con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma ad un patto: che il presidente De Laurentiis rinunci formalmente a proporre (oggi come in futuro) una causa civile per danno di immagine nei confronti del suo assistito. Una condizione che chiederanno via via anche altri calciatori, non solo Milik, ma anche Allan e Fabian Ruiz che scadranno nel 2023".