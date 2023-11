De Laurentiis furioso col Milan, ha dovuto spezzare un rituale sacro correndo via dalla poltrona in tribuna autorità

Ultime notizie Napoli - Uno scatto bruciante dalla poltrona in tribuna autorità allo spogliatoio del suo Napoli sotto di due gol al termine del primo tempo. Questa è stata la reazione del presidente Aurelio De Laurentiis, ne parla Tuttosport.

De Laurentiis aveva reagito in maniera furente di fronte a quello spettacolo sconcertante:

“Aveva sentito l’esigenza di dover scuotere la squadra in bambola. Con quel Napoli in confusione, il patron ha dovuto spezzare il rituale sacro di uno spogliatoio dove durante il match devono esserci soltanto quelli strettamente coinvolti all’evento gara. Risultato? La squadra ha reagito, recuperato due gol e sperimentato un nuovo modo di giocare: il 4-2-3-1 che diventa 4-4-2 in fase di ripiegamento”