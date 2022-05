De Laurentiis e Mertens giocano a poker sul rinnovo, c'è il rilancio del belga

Dries Mertens per sempre. Cioè, magari per un paio d'anni: un biennale - o un classico uno più uno - e tutti d'accordo sul ridimensionamento drastico dell'ingaggio come racconta il Corriere dello Sport.

Mertens-De Laurentiis, il rinnovo è una mano di poker

Come racconta il quotidiano, Mertens è estremamente intelligente, uno che al tavolo da poker farebbe scintille:

"Ha voglia di continuare a camminare felice sul prato del Maradona e sul tappeto del Lungomare. Si sente e ancora è un fior di centravanti e aspira a qualcosa in più di un accordo annuale. Appunto: rinnovo fino al 2024 o al 2023 più opzione sul secondo anno. Le carte sono scoperte, è quello il rilancio che De Laurentiis, altro pokerista doc, conosce e sta valutando. La partita è aperta: parola. Parola al presidente"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli