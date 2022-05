Contestazione De Laurentiis, Il Mattino: pregiudizi e offese non portano lontano, c'è un esempio da seguire

Notizie Napoli calcio. La stagione del Napoli si avvia alla conclusione. Quando manca una sola giornata al termine è tempo di bilanci per gli azzurri che hanno centrato il terzo posto ed il ritorno in Champions League. Obiettivo societario dichiarato, ma è normale che i tifosi (e non solo) siano delusi per aver visto sfumare troppo presto il sogno Scudetto.

De Laurentiis Insigne contestazione

Contestazione Napoli-De Laurentiis

Dopo l'addio al tricolore in città si è ampliato un clima di pessimismo, sfociato in diverse contestazioni dei tifosi e qualche uscita infelice di De Laurentiis e Spalleti. L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la situazione, lanciando un appello in vista della prossima stagione: