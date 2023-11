De Laurentiis ci riprova con Conte ma il grande favorito è un altro

Dal consulto di questa mattina che si terrà nella sede della Filmauro uscirà anche il nome del nuovo allenatore dei campioni d’Italia, che avrà il compito di trascinare la squadra fuori dalla crisi e rilanciarla ad alti livelli: in campionato e in Champions League.

Igor Tudor

Tudor in pole per la panchina

Come riporta La Repubblica, poche le speranze di convincere in extremis il preferito, Antonio Conte, con cui c’erano stati svariati contatti e che è stato sondato di nuovo pure ieri sera, nonostante il suo precedente rifiuto. In pole position è quindi balzato il croato Igor Tudor, diventato di colpo il grande favorito e nettamente in vantaggio rispetto a Walter Mazzarri: ex è possibile traghettatore. Nella lista è infine entrato Fabio Cannavaro, spettatore in tribuna d’onore al Maradona al durante la disfatta contro l’Empoli. Ma quella del Pallone d’oro si è rivelata per il momento soprattutto una forte suggestione.

