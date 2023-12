De Laurentiis categorico con Simeone: ecco cosa ha detto il presidente al Cholito

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro del Cholito Simeone al Napoli:

"E ora anche lui comincia a interrogarsi sul suo futuro a Napoli. Non può essere soddisfatto di questa prima parte di stagione e valuta l’ipotesi di cambiare aria. Gio ha mercato, in Spagna e in Inghilterra, ma il presidente De Laurentiis è stato già categorico con lo stesso giocatore: incedibile.

Eppure, numeri alla mano, si fatica a capire: Simeone ha giocato appena 261’ in A (con un gol in 13 presenze), 79’ in Champions (un gol, nei 45’ da titolare contro il Real) e 63’ in Coppa Italia, nella debacle contro il Frosinone".