De Laurentiis all'ECA, Tuttosport: "La posizione è tale da incidere di più rispetto alla partecipazione nel board"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato nominato nel Club Competitions Committee Uefa, dove si discute il futuro delle competizioni europee per club. Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, De Laurentiis “resterà in carica fino al 2023. La posizione è tale da incidere di più rispetto alla partecipazione nel board dell’Eca”

Questo l’elenco dei rappresentanti ECA nella UEFA Club Competitions Committee 2019-23