Cronache di Napoli - De Laurentiis ha scelto Italiano! Accordo biennale con opzione: cifre e dettagli

Vincenzo Italiano ha raggiunto un accordo con il Napoli. Lo scrive questa mattina il quotidiano Cronache di Napoli che svela i dettagli dell'intesa raggiunta tra Aurelio De Laurentiis e l'attuale allenatore della Fiorentina che ha deciso di lasciare i viola al termine del suo accordo in scadenza il prossimo 30 giugno.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del quotidiano Cronache di Napoli sull'intesa tra Vincenzo Italiano e Aurelio De Laurentiis:

"Aurelio De Laurentiis ha deciso: il nuovo ciclo del Napoli ripartirà da Vincenzo Italiano in panchina. Fruttuosi, anzi fruttuosissimi gli ultimi colloqui tra le parti. Il tecnico nato in Germania ha raggiunto un’intesa di massima col Napoli per un contratto biennale con opzione sul terzo anno, un sì non condizionato dalla qualificazione in Champions League, con un ingaggio di 2,5 milioni più bonus, praticamente il doppio degli 1,7 milioni netti percepiti alla Fiorentina.

Proprio il club viola, scosso dalla tragica perdita del dg Joe Barone, è l’ultimo ostacolo da rimuovere per il via libera. Italiano, infatti, è in scadenza a giugno ma il suo contratto prevede una clausola di rinnovo per un’altra stagione in caso di qualificazione alle prossime Champions League o Europa League. Tuttavia il tecnico ha già manifestato al presidente Commisso il desiderio di provare un’altra esperienza altrove e Rocco, legato da solida amicizia con De Laurentiis, ha intenzione di accontentarlo, tanto da aver virato per la panchina viola su Alberto Gilardino".