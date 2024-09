David Neres ha provato a lasciarsi alle spalle la rapina subita, ecco cosa ha fatto ieri

Ultime notizie SSC Napoli - Anche David Neres, come Lukaku, è tornato ad allenarsi in anticipo rispetto ai compagni, aspettando la ripresa fissata per oggi. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il brasiliano David Neres è ripartito dal campo, ieri, "per provare a lasciarsi alle spalle la rapina a mano armata subita sabato notte di rientro dal Maradona verso l’hotel. Il suo impatto con la nuova realtà è stato subito determinante al pari di quello di Lukaku, in gol per la rimonta col Parma. Il belga ha rinunciato alla chiamata della sua nazionale, ha voluto approfittare della sosta per ritrovare quanto prima la miglior condizione".