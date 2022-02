Clamoroso Dazn, l'Agcom accusa: "Dati tv gonfiati del 50%, può saltare il Palazzo”

Notizie calcio. Un'autentica bomba quella sganciata questa mattina da "Il Fatto Quotidiano" in relazione ai famigerati Diritti Tv. Viene infatti riportato di come l’Agcom ha iniziato un'indagine che potrebbe far saltare il Palazzo. È stato infatti stabilito che i dati d’ascolto resi noti fino ad oggi, e forniti a Dazn da Nielsen, istituto non certificato, non sono veritieri. Occorre fare riferimento ad Auditel, nella cui delibera scrive che “la variazione percentuale complessiva dell’audience tra le due rilevazioni è pari a oltre il 50% per il girone di andata”.

Ascolti Dazn, l'Agcom fa chiarezza: la posizione di Tim e Sky

Nelle ultime 4 giornate addirittura lo scostamento tra i dati forniti da Dazn/Nielsen e Auditel avrebbe toccato il 60%. Il drammatico crollo di audience determina chiare e angosciose conseguenze: dalle più immediate, come la rivolta degli investitori pubblicitari, alle più lontane anche se inevitabili, come l’asta dei diritti che avverrà nella primavera 2024: se è vero che la stessa Tim sta già rinegoziando al ribasso l’intesa con Dazn e minaccia di passare armi e bagagli con Sky, pensare di rivendere i diritti alle già esigue cifre attuali è a dir poco folle.