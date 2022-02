"Daremo il massimo", Koulibaly e la promessa ai tifosi fuori l'hotel Caracciolo: il retroscena

Grande entusiasmo per gli azzurri che sono stati accolti da tanti tifosi all'arrivo ieri sera in ritiro all'hotel Caracciolo. Gli ultrà della curva B hanno dato la carica esponendo lo striscione 'Notte prima dell'esame' e con cori da stadio e hanno incontrato Koulibaly e Insigne, tutti e due applauditissimi: «Siamo con voi» le parole degli ultrà che hanno spiegato che non entreranno allo stadio per la divisione a scacchiera.

Ultime calcio Napoli

Koulibaly incontra gli ultras e Spalletti lo lancia titolare

Come riporta Il Mattino:

"«Daremo il massimo», la risposta di Koulibaly. Oggi il Maradona sarà sold out: metà capienza, previsti 27mila spettatori. Difensore senegalese che tornerà oggi titolare, anche se Spalletti non si è sbilanciato nella conferenza stampa di vigilia ma le indicazioni convergono in tal senso per la partitissima contro l'Inter. Duello di Koulibaly con Dzeko: una delle sfide chiave della sfida scudetto. L'altro centrale sarà Rrahmani".