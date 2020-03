Dan Peterson: "La Juventus non sarebbe contenta, ma lo scudetto tramite i playoff sarebbe una soluzione interessante"

Ultimissime Napoli - Dan Peterson, ex coach dell'Olimpia Milano, è intervenuto ai taccuini del Corriere della Sera. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"In casi estremi, estremi rimedi. L’emergenza che stiamo attraversando è così inaspettata da indurmi a pensare che i playoff siano un ottimo provvedimento. Nel basket in Italia iniziammo nel ‘77, fra curiosità e perplessità. Magari qualcuno avrà qualcosa da eccepire, la Juventus che ora è prima non sarebbe contenta. Ma una partita secca per assegnare il titolo in sé è molto interessante. Sono consapevole che rappresenterebbe un segnale di rottura con la tradizione, ma lottare per lo scudetto in novanta minuti finali sarebbe emozionante".