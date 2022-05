Damascelli: "La Champions è il premio per Ancelotti, licenziato volgarmente da De Laurentiis"

Calcio Napoli - Tony Damascelli su il quotidiano Il Giornale esalta la nuova impresa di Carlo Ancelotti che ha vinto un'altra Champions League.

“E’ il premio per Carlo Ancelotti licenziato volgarmente da De Laurentiis, è il premio a un calcio umano, normale, mai esibito come unico ed esclusivo. E’ il Real Madrid campione d’Europa, campione di Spagna davanti a Ceferin grande nemico di Florentino Perez e costretto dunque a consegnare medaglia e coppa alla squadra che ha già cambiato la storia del calcio. Parigi ha capito che non è necessario comprare il mondo per essere infine campioni, il Real è ricco di trofei e di storia. Questa è la Champions, questo è il football"