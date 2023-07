Calciomercato Napoli - Si infittiscono le voci per quanto riguarda il futuro di Hirving Lozano. Il contratto del messicano scade il 30 giugno 2024 ed al momento non ci sono segnali di un possibile rinnovo. Secondo quanto riferiscono dalla Turchia, ci sarebbe in atto un derby tra Galatasaray e Fenerbahce. Le due squadre turche avrebbero già avanzato una offerta al Napoli che avrebbe però rifiutato.