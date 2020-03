Dalla Spagna - Caos Barcellona, Setièn è già in bilico: lo spogliatoio l'ha totalmente sfiduciato

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Setièn ed il Barcellona: "Sulla graticola, nonostante le oggettive difficoltà, a iniziare da un quadro direttivo al centro di mille polemiche che non trasmette una sensazione di stabilità a quello ben più concreto di una rosa ridotta ai minimi termini, è finito Quique Setién, che secondo le rivelazioni della popolare trasmissione El Club de la Mitjanit trasmesso da Catalunya Radio, nei suoi primi 50 giorni sulla panchina del Barça non sarebbe riuscito a ottenere la fiducia dello spogliatoio. A pesare, oltre ai risultati altalenanti, un certo pregiudizio legato al suo curriculum, non proprio stellare, caratterizzato da soli quattro anni da allenatore in Primera Division, equamente distribuiti tra Las Palmas e Betis Siviglia e nessun trofeo conquistato. Come tecnico, poi, solo una gara in Champions, quella disputata al San Paolo del Napoli. Di qui, almeno secondo quello che è stato assicurato nella trasmissione radiofonica, una certa sfiducia da parte dei giocatori balugrana, che considererebbero che il progetto Barça sarebbe al di sopra delle possibilità di Setién. Concetto che sarebbe condiviso da diversi pesi massimi del pluripremiato spogliatoio catalano. In particolare, qualche senatore avrebbe individuato nella sostituzione di Arturo Vidal con l’acquisto d’emergenza Martin Braithwaite la mossa che avrebbe deciso, in negativo, lo scontro diretto con il Real di domenica scorsa".