Dalla Nigeria - Osimhen nell’occhio del ciclone: tifosi e CT contro di lui

Victor Osimhen è sempre sotto i riflettori e non mancano mai le polemiche. Dopo l’esordio in Coppa D’Africa non proprio brillante della Nigeria, 1-1 contro la Guinea, sono stati messi tutti sotto accusa e in particolare anche l’attaccante del Napoli, autore del gol del pareggio, ma che si è divorato almeno una palla gol limpidissima.

Victor Osimhen

Attacchi ad Osimhen dopo il pareggio in coppa d'Africa

I tifosi delle super Aquile sono andati su tutte le furie e hanno invaso i social mostrando il loro disappunto per quanto accaduto nella prima gara di Coppa D’Africa che vede la Nigeria tra le favorite per la vittoria finale. Un risultato che non è piaciuto nemmeno ai vertici della federazione nigeriana Ibrahim Musa Gusau, che al termine dell’incontro è sceso negli spogliatoi e ha messo sotto accusa i giocatori e lo staff tecnico. Il portale Owngoalnigeria racconta «di un discorso impossibile da replicare, con parole irripetibili e uno sfogo durissimo verso tutti i componenti della nazionale». Il numero uno del calcio nigeriano avrebbe messo in discussione tutti e li avrebbe minacciati di non chiamarli più in nazionale. Secondo il giornale nigeriano il tecnico della nazionale, il portoghese Jose Peseiro, si sarebbe tirato fuori dalla mischia, scaricando le colpe su chi ha fallito i gol della vittoria, Victor Osimhen per esempio, senza fare nomi e neanche in maniera velata.

