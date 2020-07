Emergono nuovi dettagli sulla trattativa tra Lille e Napoli per Osimhen. Come si legge su alcuni quotidiani francesi, la cifra del trasferimento è di 60 milioni. Di questa somma, 6 milioni verranno versati dal Lille allo Charleroi (squadra in cui giocava Osimhen prima di trasferirsi in Francia). L'affare con il Napoli è ormai in dirittura d'arrivo.