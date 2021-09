Da Udine - "Una gabbia per Osimhen", la velocità di Victor non fa dormire Gotti: contromossa tattica per bloccarlo

Napoli calcio - "Una gabbia per Osimhen" è questo il tiolo dell'edizione odierna del Gazzettino che spiega come Gotti stia pensando ad una difesa diversa per arginare la forza dell'attaccante del Napoli. La cosiddetta gabbia prevede Perez sul centrodestra, Becao centrale e Nuytinck spostato sulla sinistra. Sul quotidiano si legge poi: "Victor Osimhen non fa dormire sonni tranquilli a Luca Gotti. Il suo cambio di marcia e la sua velocità impongono una doverosa riflessione in casa bianconera. Così non è da scartare l'ipotesi che venga rivisto l'assetto difensivo dell'Udinese che bene si è comportato nelle prime tre giornate e non ha subito gol contro Venezia e Spezia".