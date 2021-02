Da Torino - Bentancur fa gli straordinari a Napoli: lo stop ad Arthur costringe Pirlo a insistere su di lui

Ultime calcio - Straordinari per Rodrigo Bentancur, chiamato a essere se non straordinario almeno sufficiente in zona gol. Il giocatore con il minutaggio stagionale più alto tra i centrocampisti (1901’), alla luce del ko di Arthur dovrà aumentare ulteriormente i turni di lavoro e possibilmente migliorare il profitto. La scelta in mediana è ristretta come il caffè a Napoli, dove oggi nella zona nevralgica del campo ci saranno giocoforza Bentancur e Rabiot. Ma il duo verrà con ogni probabilità confermato anche mercoledì, nell’andata degli ottavi di Champions in casa del Porto. Lo riporta Il Corriere di Torino.

