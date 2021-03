CorSera - Lotito-Inzaghi, vertice decisivo prima di Pasqua: tra le parti torna il sereno ma l'allenatore chiede garanzie tecniche

Napoli - Come si legge nell'edizione romana del Corriere della Sera, è previsto un vertice prima di Pasqua tra Simone Inzaghi e Lotito: "Se accordo sarà, non si tratterà di un contratto con scadenza a breve termine. Inzaghi firmerebbe con la Lazio un’intesa almeno biennale, o forse addirittura fino al 2024: l’intenzione insomma sarebbe quella di aprire un nuovo ciclo, senza le incertezze che hanno accompagnato questa stagione. La rottura può arrivare proprio sui progetti per il futuro, perché Simone chiederà che l’organico venga cambiato in modo profondo almeno nelle alternative ai titolari. Si aspetta che siano rinnovati i contratti di Radu, Luiz Felipe e Marusic, giocatori che ritiene fondamentali, e che vengano presi giocatori importanti soprattutto in difesa, dal momento che Hoedt e Musacchio non saranno confermati".