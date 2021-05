"Da lui ci si deve attendere molto di più in un finale complicato", sonora bocciatura per Mertens dai quotidiani

CALCIO NAPOLI - L'ingresso in campo di Dries Mertens ieri contro il Cagliari non è stato entusiasmante. Il belga non è mai entrato nel vivo del gioco contribuendo a far abbassare ancora di più il baricentro alla squadra. Ecco le pagelle dei quotidiani per l'attaccante:

Tuttosport - 5 Gattuso si aspettava da lui un contributo diverso.

Corriere dello Sport - 5. Da lui ci si deve attendere molto di più in un finale complicato

Gazzetta dello Sport - 5,5 Non entra nella partita: anche 18’ sono (sarebbero) utili.