Da Genova: i tifosi rossoblu non hanno digerito il 6-0 dell'andata ed il focolaio post-partita

Ultime Serie A - Come racconta l’edizione genovese di Repubblica, quella di domani sera tra Genoa e Napoli è una sfida molto attesa, quasi più dai tifosi però che dai giocatori rossoblu.

“I supporters non hanno digerito la sfida dell’andata, una partita segnata dall’esplosione del focolaio, dai tamponi effettuati sino all’una di notte e poi al mattino della domenica prima della partenza all’alba per Napoli, senza dimenticare la decisione di posticipare la sfida solo di tre ore sino al 6-0 finale per poi scoprire al lunedì la positività di quasi tutta la rosa. Il tutto con il Napoli che invece poi non partì per Torino con molti meno casi. Da parte dei rossoblù non c’è mai stata polemica ma solo tanta voglia di dimenticare quel momento difficile”