Da Firenze - La Fiorentina su Inglese, valutazione da capogiro del Napoli: la situazione

I colleghi del Corriere Fiorentino fanno il punto della situazione in merito al mercato dei viola che si lega anche a quello del Napoli:

"Di certo tra le prime indicazioni dello stesso Montella c’è quella di arrivare a un regista che detti i tempi di gioco, e nonostante la prova opaca di mercoledì sera, nell’Europeo Under 21 contro la Polonia, Rolando Mandragora resta un nome apprezzato. Ancora di cifre non si è parlato, ma il nome è seguito esattamente come nel caso dell’esterno destro della Spal Manuel Lazzari. Su di lui anche Corvino aveva avviato il pressing in tempi non sospetti, fino ad oggi il club di Mattioli ha resistito anche agli assalti della Lazio.

In vista dell’estate Pradè però sta già prendendo informazioni. Discorso simile anche per Roberto Inglese, l’anno scorso a Parma ma di proprietà del Napoli, solo che in questo caso le valutazioni sono da capogiro e se ne riparlerà più avanti, magari quando anche la questione Chiesa sarà chiarita".