Da Firenze - Gattuso-Fiorentina, ieri il primo giorno di scuola: presa una decisione su Callejon

Ultime calcio - È stato un impatto «fragoroso» quello di Rino Gattuso, ieri a Firenze per la prima volta da allenatore della Fiorentina. Determinato a dare immediatamente una spinta forte alla programmazione della prossima stagione.

Come riporta Il Corriere Fiorentino:

"Un primo colloquio durato circa due ore, prima della tappa successiva. Come previsto infatti, la dirigenza della Fiorentina ha voluto che il mister vedesse anche i cantieri del Viola Park. Con la speranza, reciproca, che possa essere lui il primo allenatore a sfruttarlo. Una visita durata circa mezz’ora, seguita dalla pausa pranzo e dal ritorno (intorno alle 15) a centro sportivo. È stato allora che la prima giornata operativa del nuovo corso è entrata nel vivo. Oltre al mister e ai dirigenti, per esempio, si è visto anche Alessandro Moggi che, l’estate scorsa, curò il passaggio in viola di Callejon. Ovvio, quindi, che si sia parlato del futuro dello spagnolo e, stando alle poche indicazioni filtrate, per l’ex Napoli prende corpo l’ipotesi di una cessione. Nella Fiorentina di Rino c’è spazio per uno soltanto tra lui e Ribéry".