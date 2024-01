Da Firenze - Barak accetta Napoli: restano da risolvere alcuni dettagli, cifre e formula

Calciomercato Napoli - Napoli sempre più vicino all'acquisto di Barak dalla Fiorentina. Ieri l'incontro in Arabia Saudita l'occasione giusta per parlare con i viola e limare gli ultimi dettagli. Questo quanto riporta Repubblica dell'edizione di Firenze:

Supercoppa è stata l’occasione per intensificare i contatti tra il Napoli e il giocatore e l’affare appare ben intavolato, pur con dei dettagli ancora da limare. Barak gradisce la destinazione e accetterebbe di buon grado Napoli — il direttore Meluso lo aveva già avuto a Lecce — ma restano da risolvere alcuni tecnicismi. Intanto economici, la Fiorentina chiede 10 milioni il Napoli non vorrebbe andare oltre gli 8 e poi di formula, con gli azzurri che spingono per il prestito con diritto e i dirigenti viola che vorrebbero inserire soltanto l’obbligo, anche per mettere a bilancio una cifra fissa. La sensazione è che la trattativa si farà.