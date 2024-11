Da Castel Volturno arrivano ottime notizie in vista di Torino-Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista di Torino-Napoli:

"Conte e i giocatori hanno lavorato con grande intensità - anche con doppie sedute - e si stanno avvicinando in condizioni psicofisiche ideali alla trasferta in Piemonte, al netto dell’infortunio muscolare che ha messo ko per almeno un mese Pasquale Mazzocchi. È invece carico più che mai Alessandro Buongiorno, che si sta preparando al ritorno da ex nello stadio in cui ha fatto il salto di qualità, affermandosi al top con la maglia granata".