Da Bologna - Arnautovic ha chiesto la cessione: vuole il Manchester United

Marko Arnautovic ha rotto gli indugi. Ieri, si legge sul Resto del Carlino, l'attaccante austriaco si è presentato al centro tecnico chiedendo la cessione alla dirigenza rossoblù. La punta è finita nel mirino del Manchester United ed il giocatore, a 33 anni, non vorrebbe perdere l'ultima grande occasione della sua carriera: giocare in un top club e calcare i campi dell'Europa. Il rifiuto della dirigenza è stato perentorio, Sartori nel giorno della sua presentazione etichettò Arnautovic come l’unico incedibile della rosa.

L'offerta dei Red Devils è fra i 6 e gli 8 milioni di Euro e per il giocatore è pronto un triennale da 3 milioni più bonus. La posizione del club è chiara: no secco, i dirigenti confidano sulla serietà e sulla professionalità dell'austriaco, anche perché con 8 milioni sarebbe impossibile andare ora sul mercato alla ricerca di un attaccante da 15 gol a stagione.



Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

?