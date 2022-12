Da Bergamo - Svaligiata la casa di Boga, l'attaccante dell'Atalanta era impegnato a Nizza in amichevole

I colleghi dell'Eco di Bergamo parlano di una rapina a casa di un attaccante dell'Atalanta impegnato in Francia con la squadra:

La casa dell'attaccante dell'Atalanta Jeremie Boga è stata svaligiata nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana mentre il giocatore si trovava a Nizza con la squadra per un'amichevole. Entrati da una finestra, i ladri hanno rovistato ovunque potendo però rubare solo alcune borse da donna e delle scarpe del giocatore. Un bottino decisamente magro per i malviventi ma comunque un brutto episodio per il nerazzurro che ha poi deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.