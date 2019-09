Cronache di Napoli - Oggi terminerà la telenovela James: non c'è mai stata apertura vera dal Real Madrid

L'edizione odierna di Cronache di Napoli chiude il capitolo legato a James Rodriguez: "La grande illusione el’equivoco tattico. Carlo Ancelotti ha costruito il Napoli in ritiro sulla base di un nuovo modulo in fase offensiva,il 4-2-3-1. Un’idea nata dalla richie-sta, e dalla possibilità concreta, di avere alla sua corte un trequartista puro e di grande qualità come James Rodriguez. Che, però, alla fine non è arrivato. Oggi si chiuderà definitivamente la lunga telenovela estiva che ha visto il colombiano del Real Madrid come protagonista. Il Napoli ha fatto un’offerta per lui, prestito secco con diritto di riscatto, rispedita al mittente. Nonostante la mediazione del procuratore del giocatore, il potentissimo Jorge Mendes, la svolta più volte attesa non è mai arrivata per davvero"