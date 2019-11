Crisi Napoli, CorSport: Ancelotti farà da mediatore tra De Laurentiis e squadra. La strategia del tecnico per ricompattare tutto

Ultime Calcio Napoli - Carlo Ancelotti farà da mediatore tra De Laurentiis e squadra per cercare di ricomporre una frattura che sembra abbastanza seria. Serve un chiarimento, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, affinché si possa ripartire con il piede giusto evitando altri scivoloni.

"Il Napoli, che sta per società, e il Napoli, che sta per squadra, sono ormai spaccati, dopo l’ammutinamento del 5 novembre, un “caso” più unico che raro che però in qualche modo va ricomposto: Ancelotti è il collante tra le due anime, l’unico che parli - e ripetutamente - con De Laurentiis e quindi il “collettore” delle emozioni e delle reazioni di un presidente che sta per rientrare da Los Angeles, che sarà (quasi sicuramente) a Liverpool e che dovrà decidere sulle modalità e sull’entità di una multa che potrà (potrebbe) essere simbolica o anche esemplare. Ma tra il Napoli società e i propri calciatori non può esistere divisione, men che meno una rottura prolungata e Ancelotti funge da ponte, consapevole della necessità di arrivare, e anche rapidamente, ad un chiarimento, che cancelli o almeno rimuova ogni tipo di frizione".